Kazakistan, vertice dei Paesi CSTO - Aggiornamenti. Tokayev: il Paese ha resistito a tentato golpe

Le rivolte di massa in Kazakistan sono iniziate all'inizio della settimana quando i residenti di Zhanaozen e Aktau si sono opposti a un duplice aumento dei prezzi del gas di petrolio liquefatto. Le proteste si sono poi estese ad altre città, sfociando in violenti scontri con la polizia, saccheggi e atti vandalici. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 19 gennaio e ha invitato le forze di pace dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO) a contribuire a riportare la situazione sotto controllo.

Domenica, l'operazione è entrata in una nuova fase vedendo l'esercito schierato in 13 posti di blocco per impedire ai militanti di fuggire dalla città, dopo che le forze dell'ordine avevano preso il pieno controllo di tutte le rotte da e per la città di Almaty.