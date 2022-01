https://it.sputniknews.com/20220109/vaccino-possono-farlo-anche-bambini-oncoematologici---aieop-14529417.html

Vaccino possono farlo anche bambini oncoematologici - AIEOP

09.01.2022

Il gruppo di lavoro infezioni e terapie di supporto dell’associazione, coordinato da Simone Cesaro, afferma che il vaccino contro Covid-19 ha un ruolo importante per prevenire le infezioni da Sars-CoV-2 in bambini affetti da patologie oncologiche, da immunodeficienze primitive o secondarie, e da citopenie di origine autoimmune, ed anche da insufficienza midollare.Quest’ampia categoria di bambini fragili andrebbe vaccinata e tutelata contro l’infezione da Sars-CoV-2 e dalla malattia che ne deriva (Covid-19).E la vaccinazione dovrebbe servire anche per permettere lo svolgimento regolare delle cure chemioterapiche o immunosoppressive e i controlli necessari. Per non parlare dei ricoveri ospedalieri necessari e che invece stanno causando ritardi nei trattamenti oncologici.Infine si fa notare che “la condizione di immunodepresso non rappresenta una controindicazione bensì una motivazione ulteriore alla vaccinazione perché la stessa è diretta a proteggere il paziente fragile. Il rischio di effetti collaterali o reazioni avverse, quali la miocardite e la pericardite, è infatti estremamente contenuto e comunque inferiore rispetto al medesimo rischio collegato all’evoluzione della malattia provocata dal virus”.

