Trieste, ragazzo di 17anni trovato morto: confessa l'omicida

Alla base dell'ennesimo episodio di violenza, secondo indiscrezioni, c'è una rivalità amorosa.Il 20enne che si è reso colpevole dell'omicidio nella notte ha aggredito gli inquirenti in fase di interrogatorio, ed è attualmente piantonato all'ospedale cittadino.L'omicidio, stando a quanto si apprende, è avvenuto per strangolamento.Indagano sull'episodio gli uomini della procura, guidati dal pm Lucia Baldovin. Ancora sul posto, nel tentativo di far luce appieno sull'accaduto, i carabinieri, il medico legale e la polizia scientifica.Ieri, la famiglia del 17enne aveva rivolto un appello via social e tramite i mezzi d'informazione locali, perché il giovane risultava introvabile.In tarda serata il tragico epilogo.

