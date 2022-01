https://it.sputniknews.com/20220109/torino-green-pass-nasce-il-cnl-comitato-di-liberazione-nazionale-14536468.html

Torino, green pass: nasce il Cnl, Comitato di Liberazione Nazionale

Torino, green pass: nasce il Cnl, Comitato di Liberazione Nazionale

L'annuncio dato in piazza Castello da Ugo Mattei, giurista a capo della protesta. il Cnl vuole emulare, ha spiegato lo stesso, "i movimenti e i partiti che... 09.01.2022

A sostenere l'iniziativa anche la parlamentare Jessica Costanzo, ex M5s, ora con Alternativa: nasce a Torino il (nuovo) Cnl, Comitato di Liberazione Nazionale.Il fondatore Mattei fa un chiaro riferimento ai temi dell'antifascismo, citando, tra gli altri, i 12 professori che in epoca di regime si rifiutarono di firmare il manifesto degli intellettuali fascisti, come riportato da Il Giornale:Mattei, illustre giurista, insegnante ed ex-candidato sindaco di Torino, è stato in passato, tra le altre cose, promotore della Commissione Dupre (Dubbi e Precauzione), commissione alla quale hanno aderito anche Massimo Cacciari e Carlo Freccero, il giornalista ex-direttore di Rai2, annunciato alla manifestazione di ieri, ma non pervenuto; vanta numerosi studi in campo internazionale e partecipazioni a numerose e prestigiose università straniere.Poi paragona ancora una volta la situazione attuale al periodo fascista, come riporta il Corriere:Inveisce dal palco contro i mass media, additandoli come "diffamatori", e su Draghi esprime un parere ancora una volta intriso della retorica antifascista, come riportato sempre dal Corriere: "Oggi la devastazione del nostro sistema pubblico ha portato al potere degli incapaci. E per questo che Draghi è osannato come un titano. Ma Draghi è un banchiere e ha partecipato alla gestione del neoliberismo. E in quanto neoliberista è un nemico della costituzione e del nostro movimento. Non vogliamo aspettare le leggi “draghistissime” dobbiamo muoverci ora. È il programma ambizioso, ma possiamo farcela e abbiamo i numeri per farlo".Sostegno al movimento giunge anche dalla lontana Trieste, da parte dell'ex-leader dei portuali di Trieste Stefano Puzzer, che con una telefonata fa sapere di aver mancato l'appuntamento per una brutta influenza.Riferimenti e partecipazioni al neocostituito ennesimo movimento dell'universo no-vax italiano giungono anche dalla protesta no-tav; in piazza, tra gli altri, Luca Abba, esponente di quest'ultimo movimento, il quale difatti si presenta alla kermesse con una bandiera simile a quella vista tante volte a rappresentare chi si oppone alla linea dell'alta velocità Torino-Lione.Il giurista ha infiammato la folla con un discorso dai toni accesi sul green pass, definito come "uno strumento di una violenza inaudita e dalle conseguenze devastanti per le piccole imprese che devono essere schiacciate per favorire Amazon e le multinazionali. Ci vogliono far litigare sul vaccino e sul green pass, ma noi ci uniremo in un grande processo di resistenza per recuperare i valori della costituzione.", come riportato ancora dal Corriere.Alla manifestazione è stata infine annunciata un'altra iniziativa, prevista per il 15 gennaio, a Roma, di fronte al parlamento, mentre è in agenda, per sabato prossimo a Milano, un ulteriore protesta di piazza, con focus sui "dissidenti delle forze dell'ordine".

