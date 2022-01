https://it.sputniknews.com/20220109/super-green-pass-chi-vive-sulle-isole-minori-avra-la-deroga-per-studiare-e-lavorare-14539634.html

Super green pass, chi vive sulle isole minori avrà la deroga per studiare e lavorare

Super green pass, chi vive sulle isole minori avrà la deroga per studiare e lavorare

Fino al 10 febbraio, chi si sposta da e per le isole minori con mezzi di trasporto pubblico, cioè nave e traghetti, potrà farlo in deroga alla normativa sul... 09.01.2022

Una ordinanza del Ministero della Salute, su proposta del Ministero dei trasporti, concede una deroga agli abitanti delle isole minori per motivi di studio e di lavoro:Nell’ordinanza del ministero viene specificato anche che “il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2”.Tuttavia, l’ordinanza nulla specifica riguardo ai mezzi pubblici presi sulla terra ferma una volta sbarcati. Si potrebbe cioè verificare che chi proviene dalle isole minori sprovvisto di super green pass, potrà viaggiare da e per le isole minori, ma una volta giunto a destinazione, se dovrà prendere i mezzi di trasporto pubblico, dovrà adeguarsi alla normativa che entra in vigore il 10 gennaio e che prevede l’esibizione del super green pass per salire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico.Intanto, in Veneto è caos nel trasporto pubblico, perché mancano gli autisti, i macchinisti e il personale di bordo dei mezzi di trasporto. In alcuni casi vengono soppressi treni e corse degli autobus per carenza di personale, bloccato a casa dal Covid-19 o perché no-vax convinti e preferiscono stare a casa senza stipendio piuttosto che farsi vaccinare.

