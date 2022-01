https://it.sputniknews.com/20220109/senatrice-granato-denuncia-la-campagna-dodio-con-effetti-vergognosi-contro-i-no-vax-14543054.html

Senatrice Granato denuncia la "campagna d'odio con effetti vergognosi" contro i no-vax

Senatrice Granato denuncia la "campagna d'odio con effetti vergognosi" contro i no-vax

A Lucca rinvenuti in centro volantini con la scritta 'Ai no-vax Zyklon B', ieri l'ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo aveva invocato l'arresto per chi... 09.01.2022, Sputnik Italia

italia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

vaccino

La senatrice del gruppo Misto Bianca Laura Granato, prendendo spunto dai volantini shock contro chi decide di non vaccinarsi contro il Covid, per cui si invoca il veleno delle camere a gas usato dai nazisti nei campi di sterminio contro gli ebrei, ha commentato la "campagna d'odio" contro i no-vax, attribuita al governo.La senatrice ha poi attaccato Miozzo, che aveva invocato il carcere per chi rifiuta il vaccino anti-Covid. Secondo la Granato, per dimostrare la propria estraneità a questo clima di caccia alle streghe contro i no-vax, il governo dovrebbe intervenire, in caso contrario.In Italia, nonostante l'alto tasso di vaccinazione e l'andamento a pieno ritmo della dose di richiamo, in questi giorni i livelli di contagi hanno registrato i massimi dall'inizio della pandemia.

