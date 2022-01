https://it.sputniknews.com/20220109/scienziati-rivelano-il-limite-della-vita-delluomo-14532066.html

Scienziati rivelano il limite della vita dell'uomo

I ricercatori dell'HEC Montreal hanno affermato che entro la fine del 21° secolo gli esseri umani potranno vivere per 130 anni. 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T06:51+0100

2022-01-09T06:51+0100

2022-01-09T06:51+0100

società

vita

longevità

salute

scienza e tech

Entro la fine di questo secolo, le persone potranno vivere fino a 130 anni e il limite dell'aspettativa di vita raggiungerà i 180 anni, secondo le analisi statistiche dei ricercatori dell'HEC Montreal dell'omonima università, scrive il Daily Mail. L'autore dello studio, il professore Leo Belzile, ha ipotizzato che entro il 2100 il record per l'aspettativa di vita massima di 122 anni sarà battuto. Jeanne Kalman, una francese, morta nel 1997, ha vissuto fino a questa età. In una pubblicazione sull'Annual Review of Statistics, Belzile ha messo in guardia sulle implicazioni sociali di un aumento del numero dei centenari: in particolare, i costi sanitari aumenteranno a causa della diffusione di malattie caratteristiche della vecchiaia. Inoltre, aumenterà l'onere a carico del sistema previdenziale: aumenterà la quota di pensionati e diminuirà la quota di contribuenti. Ad oggi nel mondo ci sono 12 persone di età superiore ai 110 anni. La professoressa dell'Università della California meridionale Eileen Crimmins ha concordato le ipotesi di Belzile. In un'intervista con il Times, ha detto che ci vorrà un grande sforzo per salvare la vita di persone di questa età. Si tratta, in particolare, di protesi e trapianti di organi. L'esperta ha citato le informazioni dell'International Database on Longevity, secondo cui il rischio di morte aumenta rapidamente a partire dai 50 anni, diminuisce ad 80 anni e può addirittura stabilizzarsi verso i 110 anni.

