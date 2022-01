https://it.sputniknews.com/20220109/scienziati-nominano-bevanda-che-prolunga-la-vita-14544981.html

Scienziati nominano bevanda che prolunga la vita

Per gli scienziati cinesi non vi è dubbio: il tè verde protegge il sistema cardiovascolare e prolunga la vita. 09.01.2022, Sputnik Italia

Il consumo di tè verde aiuta a proteggere dalle malattie cardiovascolari, una delle principali cause di morte nel mondo, e quindi a prolungare la vita, scrive il The Mirror, citando uno studio effettuato da scienziati cinesi.All'esperimento hanno preso parte più di centomila persone che hanno avuto un cancro, un infarto o un ictus. I soggetti sono stati divisi in due gruppi: alcuni hanno bevuto tè almeno tre volte a settimana, mentre altri no.Nel corso di uno studio di sette anni, è emerso che le persone nel primo gruppo avevano un rischio inferiore del 20% di morire per infarto o ictus, proprio come la probabilità di sviluppare tali diagnosi.Inoltre, il rischio di morte per altre cause è diminuito del 15%. Si è anche scoperto che i partecipanti all'esperimento di 50 anni che bevevano regolarmente il tè hanno sviluppato malattie cardiovascolari quasi un anno e mezzo dopo, rispetto a coloro che non hanno bevuto questa bevanda.Come ha spiegato il coautore dello studio, il dottor Dongfeng Gu, i componenti bioattivi del tè, in particolare i polifenoli, vengono espulsi dal corpo.Tra le altre cose, gli scienziati hanno confrontato i tè verdi e neri. La loro principale differenza è che nei primi i polifenoli non vengono ossidati, mantenendo così le proprietà antiossidanti.Inoltre, gli autori dello studio hanno esortato a non bere il tè con il latte: distrugge i potenziali effetti positivi della bevanda.

