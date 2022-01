Sanremo 2022, Checco Zalone super ospite: Amadeus preparati che non lavorerai più

https://it.sputniknews.com/20220109/sanremo-2022-checco-zalone-super-ospite-amadeus-preparati-che-non-lavorerai-piu-14534299.html

“Hai pagato il mutuo di casa? Hai comprato una casa a tua figlia? Perché tu lo sai che poi non lavorerai più… Al massimo Telelombardia…” 09.01.2022, Sputnik Italia

Questa la gag tra Checco Zalone e Amadeus, in uno studiolo dove il comico barese ha davanti dei fogli e una penna e simula la firma del contratto come super ospite a Sanremo 2022.L’annuncio ufficiale ieri sera, durante l’edizione serale del Tg1. Poco amante delle apparizioni televisive, Checco Zalone sarà quindi uno degli ospiti di punta del prossimo Sanremo, condotto per la terza volta dal conduttore de I Soliti Ignoti.Del resto, Zalone, oltre a essere un attore comico e anche regista di se stesso, ha esordito in televisione con chitarra e canti dissacranti in vari programmi televisivi.E dopo La Vacinada della scorsa primavera, per invogliare gli italiani a vaccinarsi contro il coronavirus, a Sanremo 2022 Checco potrebbe regalare al grande pubblico una nuova, dissacrante e esilarante canzone, magari per prendere un po’ in giro il Festival della Canzone italiana.E chissà cosa potrà capitare se sul palco ci saranno lui e Fiorello. I due si sono incontrati alcuni anni fa a Viva Raiplay, il programma condotto dal comico siciliano, che ha fatto conoscere la piattaforma digitale Rai al grande pubblico.Da ricordare che Zalone ha più volte ironizzato sulla sua presenza al Festival di Sanremo, infatti in uno dei suoi sketch aveva inscenato una porta in faccia ricevuta da Pippo Baudo.Già nel 2019 pare che fosse stato corteggiato per partecipare alla prima edizione del festival condotta da Amadeus, ma era già impegnato con le riprese del film Tolo Tolo, da lui girato e record di incassi, con 8,7 milioni di euro. Un debutto record per un film italiano.Ora Checco Zalone va a Sanremo e chissà che non regali a tutti un nuovo momento iconico per la storia della televisione italiana.

