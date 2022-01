https://it.sputniknews.com/20220109/salvini-draghi-non-puo-salire-al-quirinale-si-rischia-di-lasciare-i-lavori-in-corso-14541849.html

Salvini: Draghi non può salire al Quirinale, si rischia di lasciare i "lavori in corso"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, esprime così la sua ferma opposizione ad un Mario Draghi presidente d'Italia: "Io penso che Draghi debba andare avanti a... 09.01.2022, Sputnik Italia

Matteo Salvini ha dichiarato più volte che non intende partecipare al "toto-nomi" per le elezioni al Quirinale, ma ha le idee ben chiare su chi non vorrebbe vedere a ricoprire la carica di presidente del Paese: Mario Draghi.In un breve colloquio con i giornalisti, a fronte dei lavori per un'iniziativa elettorale a Porta Portese, iniziativa atta al sostegno della candidatura di Simonetta Matone per il collegio Roma centro alla Camera, per le suppletive, Salvini ha dichiarato, come riportato dall'Huffington Post:Salvini poi ha sottolineato di "lavorare per un'elezione veloce di un esponente di centrodestra dopo trent’anni, (...) per una scelta rapida, condivisa e di centrodestra".Sull'uscita ipotizzata della Lega da questo governo e sulle voci recenti, che vedono per il Carroccio un tale proposito, Salvini è molto fermo e risponde secco che è intenzione della Lega rimanere al governo attuale, almeno finché "non finisce l'emergenza sanitaria ed economica".Le elezioni alla presidenza della Repubblica sono "alle porte": le consultazioni vedranno i nastri di partenza questo prossimo 24 gennaio.

