https://it.sputniknews.com/20220109/russia-non-cedera-a-pressioni-e-non-fara-concessioni-avverte-viceministro-prima-di-colloqui-ginevra-14540217.html

Russia non cederà a pressioni e non farà concessioni, avverte viceministro prima di colloqui Ginevra

Russia non cederà a pressioni e non farà concessioni, avverte viceministro prima di colloqui Ginevra

Russia e Stati Uniti terranno colloqui sulla stabilità strategica a Ginevra, in Svizzera, lunedì 10 gennaio, a cui seguiranno una riunione del Consiglio... 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T13:43+0100

2022-01-09T13:43+0100

2022-01-09T13:43+0100

russia

usa

diplomazia internazionale

politica internazionale

il ministero degli esteri della russia

geopolitica

nato

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/290/61/2906101_0:113:1297:842_1920x0_80_0_0_ebad25571d7f4e983d07484427f6fab4.jpg

La Russia non cederà alle pressioni statunitensi né farà concessioni prima dei colloqui di Ginevra fissati per il 10 gennaio, ha detto a Sputnik il viceministro degli Esteri Sergey Rybakov.Il diplomatico ha sottolineato che Mosca è "molto delusa" dai segnali di Washington e Bruxelles, in vista dell'incontro sulle garanzie di sicurezza proposte dalla Russia il mese scorso.Il viceministro degli Esteri si è lamentato del fatto che gli Stati Uniti continuino a insistere affinché Mosca faccia concessioni unilaterali e ha fatto sapere che la Russia non è ottimista sui prossimi colloqui. L'approccio unilaterale promosso da USA e Nato non può fungere da base per la discussione sulle garanzie di sicurezza, ha aggiunto Ryabkov.Il viceministro ha sottolineato che l'obiettivo principale di Mosca a Ginevra è discutere la non espansione della Nato e il non dispiegamento di armi offensive vicino ai confini della Russia.Il dialogo sulla stabilità strategica USA-Russia potrebbe non proseguire, se Washington ignora gli interessi di Mosca, ha affermato Ryabkov.

https://it.sputniknews.com/20220108/per-washington-progresso-possibile-usa-non-vogliono-sistemi-missilistici-dattacco-in-ucraina-14531789.html

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, diplomazia internazionale, politica internazionale, il ministero degli esteri della russia, geopolitica, nato, occidente