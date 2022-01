https://it.sputniknews.com/20220109/russia-la-flotta-del-pacifico-ricevera-la-corvetta-rezky-e-il-sottomarino-magadan-14544441.html

Russia, la Flotta del Pacifico riceverà la corvetta Rezky e il sottomarino Magadan

Nel corso dell'anno, la flotta del Pacifico russa riceverà la corvetta Rezky e il sottomarino Magadan. 09.01.2022, Sputnik Italia

La flotta del Pacifico riceverà nel 2022 la corvetta Rezky del Progetto №20380 e il sottomarino diesel-elettrico del Progetto №636.3 Magadan, ha riferito oggi il dipartimento di supporto informativo dell'ufficio stampa del Distretto Militare Orientale per la Flotta del Pacifico. Si precisa che la corvetta si trova ora a Vladivostok, presso la base del cantiere Amur, ed è in fase di prove di ormeggio. A fine gennaio è prevista la prima uscita indipendente di Rezky per i test statali in mare.Il terzo sottomarino diesel del Progetto №636.3 Magadan (su sei in costruzione per la flotta del Pacifico - ndr) è entrato nella flotta del Pacifico il 12 ottobre, durante la solenne cerimonia di innalzamento della bandiera di Sant'Andrea della flotta del Baltico. Dovrà effettuare un passaggio tra le flotte, simile a quello effettuato dai primi due mezzi di questa serie, il Petropavlovsk-Kamchatsky e il Volkhov. Successivamente Magadan inizierà a svolgere i compiti previsti al largo delle coste dell'Estremo Oriente russo.

