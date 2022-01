https://it.sputniknews.com/20220109/roma-incendio-nella-notte-devastata-una-palazzina-nessun-ferito-14533782.html

Roma, incendio nella notte, devastata una palazzina, nessun ferito

Un incendio ha devastato uno stabile della Capitale, nella zona di Corso Francia. 3 appartamenti sono andati completamente distrutti. Non si ha notizia di... 09.01.2022, Sputnik Italia

Un incendio ha interessato uno stabile in corso Francia a Roma, distruggendo 3 appartamenti. Sul posto ancora al lavoro vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ancora ignote le cause.Nella stessa giornata di ieri, altri due incendi hanno interessato la Capitale: poco prima di mezzanotte, 3 motorini sono andati distrutti nella zona di via dei Banchi. Incendio domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Poco dopo, intorno all'una di notte, un nuovo rogo si è acceso pare per una microcar elettrica, che ha fatto da innesco ad altre macchine parcheggiate vicino: sono andate distrutte, oltre alla minicar elettrica, due Smart, un suv, una Minicooper e 4 motorini.In corso i dovuti accertamenti sugli episodi da parte delle forze dell'ordine; pare però che gli episodi non siano collegati, né che siano stati trovate micce, inneschi o altri dettagli che possano far pensare ad una origine dolosa degli incendi.

roma

Notiziario

it_IT

