Roma, gli ambientalisti scrivono a Gualtieri: "I cinghiali? Adottiamoli"

La proposta dell'associazione Aidaa per risolvere l'emergenza cinghiali nella Capitale: "Sterilizzarli dopo la cattura e poi adottarli a distanza".

2022-01-09T19:56+0100

Catturare e sterilizzarli i cinghiali e poi mantenerli in apposite aree attraverso l’adozione a distanza. È la soluzione proposta dall’Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente, al sindaco Roberto Gualtieri per risolvere l’emergenza cinghiali nella Capitale senza ricorrere agli abbattimenti.“Il piano, studiato nei minimi dettagli, prevede la realizzazione di aree apposite ai margini della città dove ospitare i cinghiali dopo la loro cattura e sterilizzazione, mentre il piano di adozione a distanza permetterebbe come oggi avviene per cani e gatti la loro gestione da parte delle strutture che li ospitano a costi bassissimi”, scrivono gli animalisti, come si legge su Roma Today.Nei prossimi giorni sono determinati a presentarlo al nuovo inquilino del Campidoglio, per evitare che si ripetano scene come quella del quartiere Aurelio, dove un gruppo di ungulati che si erano spinti fino ad un’area giochi di via della Cava Aurelia fu soppresso tra le proteste dei cittadini."Esistono dei progetti pilota italiani ed europei a cui fare riferimento, - continua l’associazione - certo la sterilizzazione e la liberazione allo stato brado sarebbe una soluzione incompleta, serve invece provvedere ad un progetto più dettagliato che preveda delle aree di accoglienza come noi prevediamo nel nostro". Pronti a mettersi a disposizione, secondo l’Aidaa ci sarebbero decine di veterinari.L’ultimo video che ha fatto il giro dei social risale ad un paio di giorni fa. Protagonista, un grosso ungulato immortalato mentre passeggiava tranquillamente su via Stresa, alle spalle dello Stadio Olimpico, nel quartiere Trionfale.Secondo gli animalisti per ridurre la popolazione degli ungulati basterebbe evitare che si riproducano e nel contempo prendersi cura degli esemplari sterilizzati.

