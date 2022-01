https://it.sputniknews.com/20220109/ricercatori-spiegano-perche-omicron-puo-essere-piu-pericoloso-per-i-bambini-14547126.html

Ricercatori spiegano perché Omicron può essere più pericoloso per i bambini

Ricercatori spiegano perché Omicron può essere più pericoloso per i bambini

Scienziati indiani ritengono che la variante Omicron possa essere più pericolosa per i bambini. 09.01.2022, Sputnik Italia

Il ceppo di coronavirus Omicron potrebbe essere più pericoloso per i bambini, per il fatto che la loro frequenza respiratoria è superiore a quella degli adulti e questo li rende più suscettibili agli agenti biologici presenti nell'aria, affermano gli scienziati indiani.Secondo gli ultimi dati, dall'inizio di gennaio il numero totale di pazienti con coronavirus in India è quintuplicato e supera le 590mila persone. Secondo i medici indiani, il Paese ha visto un aumento esponenziale del numero di casi di coronavirus, molto probabilmente dovuto alla variante Omicron. Allo stesso tempo, i dati esatti sulla scala di distribuzione del ceppo Omicron non sono chiari, dati i ritardi nel sequenziamento del genoma dei campioni.Lo scienziato ha notato che i sintomi della malattia provocati da Omicron nei bambini sono simili a quelli degli adulti: mal di gola, febbre lieve e affaticamento. L'India resta al secondo posto nel mondo per numero di casi di Covid-19. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, dal marzo dello scorso anno, quando è iniziata la pandemia nel Paese, il numero complessivo dei contagiati ha superato i 35,5 milioni, più di 34,4 milioni sono guariti e più di 483mila sono morti.

