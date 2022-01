https://it.sputniknews.com/20220109/regno-unito-il-castello-di-windsor-sara-zona-interdetta-al-volo-14540846.html

Regno Unito, il Castello di Windsor sarà zona interdetta al volo

Il castello di Windsor sarà zona interdetta al volo, per le crescenti preoccupazioni per la sicurezza della regina Elisabetta II. 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T14:13+0100

2022-01-09T14:13+0100

2022-01-09T14:13+0100

Il castello di Windsor sarà zona interdetta al volo, a causa delle preoccupazioni per la sicurezza della regina Elisabetta II di Gran Bretagna, scrive il quotidiano britannico Sun.La pubblicazione rileva che le misure di sicurezza sono state adottate dopo che un aggressore con una balestra, promettendo di "uccidere" la regina, era entrato nel territorio di Windsor alla fine di dicembre.L'Autorità per l'aviazione civile afferma che il divieto è nell'interesse pubblico.Si chiarisce che il rispetto del nuovo decreto sulle "regole di limitazione del volo secondo la Procedura della Navigazione Aerea" sarà monitorato dal controllo del traffico aereo. Caccia prenderanno il volo se un aereo violerà la zona e non risponderà agli avvisi radio.La polizia britannica, il 25 dicembre, ha arrestato un ragazzo armato di 19 anni che è entrato nel territorio di Windsor, dove la regina stava festeggiando il Natale con la sua famiglia. È stato riferito che il ragazzo non è entrato in nessun edificio e, dopo una perquisizione, è stata trovata in suo possesso una balestra. Il sospetto è stato poi trasferito alle cure degli operatori sanitari, dopo un esame sullo stato di salute mentale.Il sospetto aveva pubblicato un video in cui minacciava di uccidere la regina, per vendicare il massacro di Amritsar da parte delle forze coloniali in India nel 1919.

