Quali sono i rischi nel mangiare il pesce azzurro? L'esperto racconta

Non c'è dubbio, mangiare pesce, soprattutto a carne rossa, abbia molteplici benefici per il nostro organismo. Tuttavia, come tutto ciò che riguarda la salute... 09.01.2022, Sputnik Italia

Lo afferma la nutrizionista Alyona Stepanova, che spiega che sebbene i pesci grassi migliorino il metabolismo, rafforzino le pareti dei vasi sanguigni e normalizzino la pressione sanguigna, alcune persone non dovrebbero consumarli o almeno dovrebbero farlo in maniera moderata.I benefici del suo consumo sono dovuti principalmente al suo alto contenuto dei cosiddetti grassi buoni. Tuttavia, questo grasso, nelle persone con problemi al fegato e alla cistifellea, può essere controproducente.Ed è la bile, che viene concentrata e immagazzina dalla cistifellea ed è prodotta dal fegato, ad aiutare la digestione dei grassi mentre passano attraverso l'intestino tenue. Quando uno di questi due organi si guasta, la digestione dei grassi può essere lenta e persino dolorosa. Ecco perché la raccomandazione è di evitare il consumo di grassi, anche buoni, come quelli contenuti nel pesce azzurro.Un altro fattore importante da tenere in considerazione, secondo la Stepanova, è la scelta del pesce giusto.Oltre ai grassi per i quali è conosciuto, il pesce azzurro è anche ricco di vitamina E, che aiuta a migliorare la vista, e contiene anche il triptofano, un aminoacido essenziale, da cui vengono sintetizzati importanti ormoni come la melatonina e la serotonina.All'interno del gruppo di pesci azzurri - così chiamato per il colore caratteristico delle squame; che comprende solitamente pesci a carne rossa - si trovano, tra gli altri: il salmone, le sardine, il tonno, la palamita del nord, lo sgombro e il sugarello.

