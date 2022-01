Piero Chiambretti: di nuovo positivo al Covid-19 dopo 3 dosi di vaccino, ma resta un "sì-vax"

https://it.sputniknews.com/20220109/piero-chiambretti-di-nuovo-positivo-al-covid-19-dopo-3-dosi-di-vaccino-ma-resta-un-si-vax-14542953.html

09.01.2022

Dopo che due anni fa il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti era stato ricoverato in terapia intensiva per il Covid-19, e che la stessa malattia, come riferisce lo stesso, "si è portata via la mamma", oggi si trova ancora una volta faccia a faccia con questo terribile virus.Questa volta, però, il presentatore si è fatto trovare "preparato", sottolineando con l'occasione l'importanza della vaccinazione, come riporta l'Huffington Post:Sul fatto dell'essersi accorto di aver contratto (di nuovo) la malattia, poi, il conduttore televisivo riferisce:Sui no-vax e gli scettici in generale, Chiambretti si era espresso più volte nei mesi scorsi, riportando e riferendosi alla propria drammatica esperienza personale, come riferito da Fanpage:

