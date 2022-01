https://it.sputniknews.com/20220109/per-viceministro-esteri-russo-sensazionale-dialogo-iniziale-a-ginevra-con-diplomatici-usa-14549682.html

Per viceministro Esteri russo "sensazionale" dialogo iniziale a Ginevra con diplomatici Usa

Dopo la discussione preliminare a Ginevra Sergey Ryabkov si è mostrato particolarmente ottimista sui colloqui con i rappresentanti statunitensi a Ginevra. 09.01.2022, Sputnik Italia

La discussione a Ginevra è stata "sensazionale", c'è ottimismo, ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov a margine dell'incontro con il primo vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman. Secondo il diplomatico russo, la conversazione è stata difficile, ma professionale. Come ha osservato Ryabkov, le parti "si sono concentrate sul nocciolo delle questioni future". Domenica sera a Ginevra la delegazione americana ha tenuto una parte preliminare dei negoziati sulla stabilità strategica con i rappresentanti russi; il filone principale dei colloqui verrà affrontato domani. Successivamente a Bruxelles il 12 gennaio è prevista una riunione del Consiglio Russia-Nato, seguita da consultazioni a Vienna presso nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).

