Per Stoltenberg esiste possibilità per soluzione politica su Ucraina

Il segretario generale della Nato è convinto dell'esistenza della possibilità di una soluzione politica per la normalizzazione della crisi ucraina. 09.01.2022, Sputnik Italia

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che esiste un'opportunità per giungere ad una soluzione politica comune sulla crisi ucraina, tenendo conto delle preoccupazioni della Russia. La Russia ha ripetutamente negato le accuse di "azioni aggressive" da parte dell'Occidente e dell'Ucraina, affermando che non minaccia nessuno e non intende attaccare nessuno, e le dichiarazioni sulla "aggressione russa" sono usate come pretesto per schierare maggiori unità militari della Nato in prossimità dei confini russi. Allo stesso tempo Kiev ed i Paesi occidentali hanno recentemente espresso preoccupazione per la presunta intensificazione delle "azioni aggressive" da parte della Russia vicino ai confini dell'Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato nel merito che la Russia sposta le proprie truppe all'interno del suo territorio ed a sua discrezione. Secondo il portavoce di Putin, questo non minaccia nessuno e non dovrebbe preoccupare nessuno.

