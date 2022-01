https://it.sputniknews.com/20220109/paypal-valuta-il-lancio-della-propria-criptovaluta-14549269.html

PayPal valuta il lancio della propria criptovaluta

Il gigante dei pagamenti online PayPal sta lavorando per lanciare una propria criptovaluta che potrebbe essere ancorata al dollaro statunitense. Il presunto... 09.01.2022, Sputnik Italia

È stato lo sviluppatore Steve Moser a scoprire il logo e il nome della nuova criptovaluta, PayPal Coin, nel codice sorgente dell'app della piattaforma per iOS. Il presunto logo dell'asset digitale non è molto diverso da quello di PayPal stesso ed è accompagnato da due linee orizzontali. Il codice indica inoltre che la criptovaluta sarebbe legata al dollaro americano. Un portavoce della piattaforma ha detto a Bloomberg che i dati scoperti da Moser provenivano da un hackathon interno, ovvero un evento in cui gli ingegneri di PayPal esplorano e sviluppano nuovi prodotti in forma concettuale. Detto in altri termini, significa che il logo, il nome e le caratteristiche della criptovaluta possono ancora cambiare. Nel marzo 2021, PayPal ha consentito ai suoi utenti statunitensi di pagare con bitcoin e altre criptovalute. All'epoca l'amministratore delegato della piattaforma, Dan Schulman, ha mostrato il semplice processo di acquisto online con le criptovalute in un video su YouTube. PayPal non è il primo gigante tecnologico ad esplorare il lancio di una propria valuta digitale. Ad esempio, la società Meta (ex Facebook) di Mark Zuckerberg è stata coinvolta nello sviluppo di una criptovaluta chiamata Diem, anche se a dicembre il manager del progetto David Marcus ha lasciato l'azienda.

