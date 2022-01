https://it.sputniknews.com/20220109/nel-napoletano-il-sindaco-fa-il-vigile-urbano-tutto-il-corpo-della-municipale-e-in-quarantena-14538137.html

Nel napoletano il sindaco fa il vigile urbano: tutto il corpo della municipale è in quarantena

Nel napoletano il sindaco fa il vigile urbano: tutto il corpo della municipale è in quarantena

Qualche contatto di troppo e, si sa, la variante Omicron è più contagiosa delle precedenti ed è facile contrarla. 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T15:35+0100

2022-01-09T15:35+0100

2022-01-09T15:35+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/633/41/6334139_0:343:1100:962_1920x0_80_0_0_6edd14c306be24772cc53ff8910e5973.jpg

Così accade che nel Comune di Striano, in provincia di Napoli, l’intero corpo dei vigili urbani venga posto in quarantena dal Covid-19. In un piccolo paesino di meno di 9mila abitanti è facile decimare la polizia municipale.Il sindaco, Antonio Del Giudice, non si è tirato indietro ed anzi, rimboccate le maniche, è sceso in strada a fare il vigile urbano.A Striano i contagiati sono attualmente 370 e tra loro anche i vigili urbani. Il sindaco è intervenuto a Mi manda Rai Tre per lanciare un appello al governo e al presidente Mario Draghi:

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia