https://it.sputniknews.com/20220109/la-previsione-di-abrignani-cts-nei-prossimi-30-giorni-2500-morti-tra-i-no-vax-14541061.html

La previsione di Abrignani (Cts): nei prossimi 30 giorni 2.500 morti tra i no-vax

La previsione di Abrignani (Cts): nei prossimi 30 giorni 2.500 morti tra i no-vax

L'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni serve a scongiurare ulteriori morti in una fascia di età che contribuisce enormemente alla mortalità per Covid-19. 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T19:26+0100

2022-01-09T19:26+0100

2022-01-09T19:26+0100

coronavirus

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/14478247_0:384:959:923_1920x0_80_0_0_283ffa5df2927001b8fbe664b5896d27.jpg

Previsione o premonizione? Il professore Sergio Abrignani, sorseggiando il caffè nella trasmissione radiofonica Caffè della domenica su Radio 24, ha affermato che “nei prossimi 30 giorni, stando ai ritmi attuali, avremo 2.500 morti tra le persone non vaccinate, morti che potevano essere evitate”, riporta l’Adnkronos.Il perché dell’obbligo vaccinale ai 50+Abrignani spiega perché è scattato l’obbligo vaccinale, in particolare per gli ultracinquantenni:“Nella popolazione over 50 per la quale domani (lunedì 10 gennaio - ndr) scatterà l'obbligo vaccinale, ci sono oltre 2 milioni e 200mila persone non vaccinate che contribuiscono al 75% dei ricoveri in terapia intensiva e al 60% delle morti. In questi ultimi dieci giorni abbiamo avuto una media di 160 morti al giorno, di cui 85-90 non vaccinati. Sono morti che potevano essere evitate”, semplicemente vaccinandosi.

https://it.sputniknews.com/20220109/obbligo-vaccinale-multa-anche-a-chi-non-fa-la-dose-booster--14527025.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, coronavirus in italia