Kate Middleton festeggia il suo 40° compleanno con un bellissimo omaggio a Lady Di - Foto

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, festeggia il suo quarantesimo compleanno il 9 gennaio. In occasione dell'appuntamento, Kensington Palace ha condiviso... 09.01.2022, Sputnik Italia

In uno dei ritratti, catturati dal fotografo (italiano) di moda Paolo Roversi, Kate indossa un romantico abito in chiffon di Alexander McQueen, lo stesso brand per cui ha optato nell'aprile 2011, durante il suo matrimonio con il principe William. Il look è accompagnato dagli orecchini di perle e diamanti appartenuti a sua suocera, la principessa Diana del Galles.Un'altra istantanea mostra la Middleton vestita con un elegante completo rosso asimmetrico con manica a sbuffo, creato dallo stesso stilista. In quest'occasione la Duchessa ha optato per gli orecchini che la stessa Regina Elisabetta II le aveva regalato.“Mi ha commosso la sua calda e amichevole accoglienza e sono rimasta incantata dallo scintillio nei suoi occhi, che rifletteva la bellezza della sua anima, e dal suo sorriso, che mostrava la generosità del suo cuore”, rivela il fotografo in un'intervista a Hello!. Questi ha sottolineato come con la sua "energia positiva", Kate possa "portare speranza al mondo intero".I foto-ritratti della Middleton saranno esposti a Berkshire, St. Andrews e Anglesey, i luoghi che hanno un significato speciale per la duchessa e faranno parte della mostra Coming Home (Ritorno a Casa). A partire dal 2023, saranno esposti alla National Portrait Gallery, attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione.

