https://it.sputniknews.com/20220109/il-ministro-della-giustizia-tedesco-minaccia-telegram-con-multe-da-diversi-milioni-14544212.html

Il ministro della Giustizia tedesco minaccia Telegram con multe da diversi milioni

Il ministro della Giustizia tedesco minaccia Telegram con multe da diversi milioni

Il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann ha minacciato Telegram di multe per milioni di euro per aver infranto le leggi nazionali sui social media. 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T21:07+0100

2022-01-09T21:07+0100

2022-01-09T21:07+0100

mondo

economia

germania

multa

telegram

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/10095396_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_95c38c91d8a89670f8a98dac5f753d3e.jpg

Buschmann ha detto al tabloid tedesco Bild am Sonntag che il noto programma di messaggistica con sede negli Emirati dovrebbe avere una persona di contatto in Germania e un modo per segnalare e rimuovere ciò che la Germania vede come contenuto illegale.Buschmann ha promesso di voler tenere una linea dura sulle minacce contro la polizia e i funzionari sanitari fatte online, anche su Telegram, dopo che le rigide regole introdotte per il Covid-19 hanno suscitato proteste. Sabato più di 13.000 persone si sono mobilitate contro le restrizioni in tutta la Germania, proteste spesso veicolate ed organizzate tramite canali Telegram.Il messenger negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, soprattutto in Europa.Rispetto al ben noto WhatsApp, funziona in modo da avere canali "monodirezionali", vale a dire in cui solo i gestori possono comunicare agli altri membri.In Germania, Telegram è finito al centro del mirino di garante e autorità in particolare, perché ospita numerosi gruppi neonazisti.Nel 2017 è stata approvata dal parlamento tedesco una legge che "ha esteso i divieti di propaganda nazista, antisemita e il negazionismo dell’Olocausto anche sui canali online".Telegram per il momento non ha replicato alle accuse e alle richieste rivoltegli dalle autorità giudiziarie tedesche.

https://it.sputniknews.com/20211229/germania-ministero-degli-interni-proteste-no-vax-sempre-piu-radicalizzate-14395203.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, germania, multa, telegram, costume, società e curiosità