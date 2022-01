https://it.sputniknews.com/20220109/i-presidi-dicono-a-draghi-che-le-misure-di-rientro-a-scuola-non-potranno-essere-garantite-14545924.html

I presidi dicono a Draghi che le misure di rientro a scuola non potranno essere garantite

I presidi dicono a Draghi che le misure di rientro a scuola non potranno essere garantite

I presidi scrivono al presidente del Consiglio Mario Draghi, per riferirgli che non sarà possibile garantire il pieno rispetto delle nuove regole contro la... 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T18:56+0100

2022-01-09T18:56+0100

2022-01-09T18:56+0100

scuola

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/813/44/8134409_0:97:1281:817_1920x0_80_0_0_b2ed15c174471ab27cace1d5691db403.jpg

“Il Governo e il ministero dell’Istruzione hanno il dovere di mettere in campo il massimo sforzo con azioni di affiancamento alle scuole perché diversamente il sistema scolastico non riuscirà a gestire la prevista diffusione del contagio nella fascia di età scolare”, questo quanto hanno scritto i vertici dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici (Andis) in una lettera inviata al governo Draghi.I motivi secondo cui non ci sono le condizioni per attuare quanto richiesto dal governo sono i seguenti, scrive l’Andis nel suo comunicato stampa:Domani alle 18 si svolgerà la conferenza stampa del premier Draghi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scuola, coronavirus in italia