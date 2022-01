https://it.sputniknews.com/20220109/covid-russia-10650849-contagi-16246-316163-decessi-763-9686912-guarigioni-20751-14538976.html

Covid Russia: 10.650.849 contagi (+16.246), 316.163 decessi (+763), 9.686.912 guarigioni (+20.751)

Covid Russia: 10.650.849 contagi (+16.246), 316.163 decessi (+763), 9.686.912 guarigioni (+20.751)

In Russia, nell'ultimo giorno, sono stati rilevati 16.246 nuovi casi di Covid-19. 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T12:25+0100

2022-01-09T12:25+0100

2022-01-09T12:28+0100

russia

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/9774918_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_449cedeaf1aab16e22e39d3d9851d42d.jpg

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 16.246 nuovi contagi di Covid in Russia; il numero complessivo dei casi nel Paese durante la pandemia è salito così a 10.650.849, ha riferito ai giornalisti il centro nazionale per la lotta contro la diffusione del coronavirus. Ieri i nuovi casi erano stati 16.568, 322 in più di quanto rilevato oggi. Il tasso di crescita odierno è dello 0,15%.Nell'ultimo giorno a 20.751 è stata accertata la guarigione dalla malattia, pertanto sale a 9.686.912 il numero dei guariti dal Covid dall'inizio della pandemia.I decessi per Covid dell'ultimo giorno sono stati 763, così complessivamente le vittime del coronavirus in Russia sono 316.163 persone.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, coronavirus nel mondo