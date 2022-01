https://it.sputniknews.com/20220109/casa-bianca-avverte-liran-affrontera-conseguenze-se-colpira-americani-inclusi-i-sanzionati-14548251.html

Casa Bianca avverte l'Iran: affronterà conseguenze se colpirà americani, inclusi i sanzionati

Casa Bianca avverte l'Iran: affronterà conseguenze se colpirà americani, inclusi i sanzionati

In precedenza Teheran aveva imposto sanzioni contro decine di cittadini americani, inclusi alti funzionari militari, per l'uccisione del generale iraniano... 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T20:07+0100

2022-01-09T20:07+0100

2022-01-09T20:07+0100

usa

iran

politica internazionale

sanzioni

casa bianca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/833/61/8336162_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e11cb12e4ba3f0f8a78b34d19b0694c0.jpg

L'Iran dovrà affrontare "gravi conseguenze" se colpirà cittadini americani, comprese le 52 persone contro cui in precedenza aveva imposto sanzioni, ha fatto sapere oggi la Casa Bianca. "Ieri l'Iran ha affermato di imporre sanzioni contro 52 americani. Lo fanno mentre le milizie iraniane continuano ad attaccare le truppe americane in Medio Oriente e mentre i funzionari iraniani minacciano di condurre operazioni terroristiche negli Stati Uniti e in altre parti del mondo", le parole del consigliere alla sicurezza del presidente Biden Jake Sullivan riportate in una dichiarazione pubblicata dalla Casa Bianca. L'8 gennaio l'Iran ha imposto sanzioni contro decine di americani, tra cui il capo dello Stato Maggiore, il generale Mark Milley, il capo del comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) Kenneth F. McKenzie Jr. e l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Robert C. O'Brien , in quanto secondo Teheran coinvolti nell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani nel 2020.Soleimani è stato ucciso il 3 gennaio 2020 all'aeroporto internazionale di Baghdad dove era arrivato nell'ambito di una missione diplomatica segreta. La sua auto è stata colpita da droni statunitensi secondo un ordine del presidente Trump, convinto che Soleimani avesse pianificato attacchi contro le strutture americane nella regione. In risposta l'Iran ha effettuato un attacco missilistico contro le basi militari irachene che ospitano truppe statunitensi, a seguito del quale non ci sono state vittime, tuttavia alcuni soldati sono rimasti feriti. Teheran ha detto che era solo l'inizio e da allora ha ripetutamente promesso di vendicare la morte di Soleimani.

usa

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, iran, politica internazionale, sanzioni, casa bianca