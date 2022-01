https://it.sputniknews.com/20220109/capo-diplomazia-ue-minaccia-russia-di-colossali-conseguenze-in-caso-di-tensioni-in-ucraina-14544940.html

Capo diplomazia UE minaccia Russia di colossali conseguenze in caso di tensioni in Ucraina

Il capo della diplomazia di Bruxelles, Josep Borrell, ha nuovamente minacciato la Russia di "enormi conseguenze" in caso di tensioni in Ucraina.All'inizio della prossima settimana, Russia e Stati Uniti condurranno un altro ciclo di negoziati sulla stabilità strategica a Ginevra, seguiti da una riunione del Consiglio Nato-Russia a Bruxelles e consultazioni presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa a Vienna.La Russia ha più volte negato le accuse di "azioni aggressive" da parte dell'Occidente e dell'Ucraina, affermando che non minaccia nessuno, mentre le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come pretesto per schierare ulteriori mezzi militare della Nato vicino ai confini russi. Il ministero degli Esteri russo aveva precedentemente osservato che le dichiarazioni dell'Occidente sull'"aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi sono pericolose.

