Brasile, improvviso crollo di una falesia provoca 7 morti e 32 feriti - video

L'incidente ha interessato un noto sito turistico nello stato del Minas Gerais, il bilancio è di 7 vittime e 32 feriti. Un grosso pezzo di roccia si è staccato... 09.01.2022, Sputnik Italia

I turisti che stavano viaggiando in motoscafo lungo la costa di Capitólio, Minas Gerais, hanno assistito impotenti all'improvvisa caduta dalla scogliera di una grossa porzione di falesia, con una grande onda che ha colpito diverse barche.Un'enorme roccia, frantumatasi e staccatasi dalla scogliera, è rovinata sui turisti sottostanti: per 7 di loro non vi è stato nulla da fare.Come indicano le immagini, la caduta di sassi ha causato un moto ondoso, che ha travolto alcuni dei motoscafi gremiti di turisti.Secondo fonti locali, tutte le ambulanze del pronto soccorso di São José da Barra, a 45,5 chilometri dal luogo dell'incidente, sono state richiamate sul luogo dell'incidente. Ai soccorsi hanno partecipato anche i vigili del fuoco.Sette persone sarebbero state trasportate all'ospedale di São José da Barra, a 45,5 chilometri dalla frana, e tre di loro sono arrivate immobilizzate, ma coscienti, mentre le altre "hanno condizioni meno gravi". Le persone colpite sono state trasportate anche in altre città vicine.Pedro Aihara, un tenente dei vigili del fuoco, ha confermato un decesso alla CNN Brasil e ha aggiunto che c'erano dalle 70 alle 100 persone sulla scena, di cui tra le 15 e le 20 "sono state colpite". Per quanto riguarda l'area in cui è avvenuto l'incidente, è isolata e chiusa.La Marina Militare ha riferito che avvierà un'indagine per "determinare cause e circostanze dell'incidente verificatosi".

