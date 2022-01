https://it.sputniknews.com/20220109/bill-gates-compra-lhotel-danieli-di-venezia-14540400.html

Bill Gates compra l’Hotel Danieli di Venezia

La crisi del turismo colpisce il settore alberghiero come non si era mai visto prima, così le grandi aziende straniere fanno shopping in Italia, alla ricerca... 09.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-09T17:03+0100

2022-01-09T17:03+0100

2022-01-09T17:03+0100

economia

venezia

turismo

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13237712_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d0b4651358f35ddd8ec1f2cf43bcbb5d.jpg

La società alberghiera Four Seasons, di proprietà di Bill Gates, ha appena comprato l’Hotel Danieli di Venezia, la struttura alberghiera più antica e tra le più prestigiose della città, scrive Il Post.Il Danieli, fino ad oggi, ha fatto parte della catena alberghiera Marriott, e ora passa ancora una volta di mano, per diventare uno degli oltre cento hotel di Four Seasons.Di recente, Bill Gates ha investito ben 2,21 miliardi del suo immenso patrimonio personale, per diventare l’azionista di maggioranza di Four Seasons, probabilmente fiutando l’affare di entrare nel settore alberghiero mondiale in un momento in cui è in affanno, e in cui quindi si fanno ottimi affari acquistando al ribasso.Il Danieli ha la sua sede principale a Palazzo Dandolo, in Riva degli Schiavoni, un palazzo quattrocentesco dalla facciata bellissima e dalle cui terrazzine si gode una vista mozzafiato sulla Laguna.L’hotel nel 2018 ha rischiato la bancarotta, con un debito da 94 milioni di euro coperto dal fondo britannico TCI, la pandemia ha probabilmente mandato in perdita gli investitori del primo salvataggio del Danieli, i quali ora vendono nel tentativo di recuperare il recuperabile.Intanto, l’hotel Danieli chiude per ristrutturazione su volontà della nuova proprietà.Gli esuberi negli hotel storici di RomaAnche a Roma gli hotel storici della città subiscono gli effetti della pandemia sul turismo, e così a centinaia sono già stati licenziati dalle strutture ricettive.In alcuni casi, gli hotel sono andati in ristrutturazione e, terminata la cassa integrazione, hanno licenziato, così alla riapertura potranno riassumere a prezzi della manodopera più bassi. Anche in passaggi di proprietà di alberghi che stanno avvenendo a Roma si sta verificando il licenziamento dei dipendenti, di modo tale che la nuova proprietà possa riassumere a prezzi più vantaggiosi.

venezia

