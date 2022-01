https://it.sputniknews.com/20220109/australia-per-djokovic-non-era-garantito-lingresso-nel-paese-dicono-i-legali-del-governo-14540139.html

Australia: per Djokovic non era garantito l'ingresso nel Paese, dicono i legali del governo

In precedenza, le autorità australiane avevano annullato il visto al tennista Novak Djokovic, adducendo violazioni delle regole di vaccinazione del Paese. 09.01.2022, Sputnik Italia

Rappresentanti legali del governo hanno affermato, in una deposizione in tribunale prima dell'udienza, che il governo australiano non aveva fornito a Novak Djokovic garanzia alcuna circa il suo ingresso nel Paese sulla base delle motivazioni mediche che lo esentavano dalla vaccinazione.Gli avvocati del tennista serbo hanno affermato di aver ricevuto invece una valutazione dal Dipartimento degli affari interni, secondo cui le sue risposte alla "Dichiarazione del viaggiatore in Australia" specificavano che soddisfaceva i requisiti per l'ingresso senza quarantena.A loro volta, i legali del governo hanno affermato domenica sera che l'e-mail del dipartimento non era una garanzia "che la sua cosiddetta 'esenzione medica' sarebbe stata accettata".Djokovic attualmente si trova in un centro di detenzione per immigrati, in attesa di espulsione, dopo che le autorità australiane hanno annullato il suo visto, adducendo violazioni delle regole di vaccinazione. Le autorità di frontiera hanno accusato il giocatore di "non aver fornito prove adeguate" in aeroporto, poiché una precedente infezione da Covid-19 non è considerata un motivo valido per l'esenzione dalla vaccinazione.Il caso di Djokovic sarà ascoltato in tribunale lunedì.

