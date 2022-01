https://it.sputniknews.com/20220109/agenzia-spaziale-russa-molto-bassa-la-probabilita-dimpatto-con-la-terra-dellasteroide-apophis-14546337.html

Agenzia spaziale russa: "molto bassa" la probabilità d'impatto con la Terra dell'asteroide Apophis

Agenzia spaziale russa: "molto bassa" la probabilità d'impatto con la Terra dell'asteroide Apophis

Per Roscosmos, la probabilità di una collisione dell'asteroide Apophis con la Terra è "molto, molto bassa". 09.01.2022

In precedenza, gli esperti dell'Istituto di ricerca russo per la protezione civile e le crisi del ministero delle Situazioni di Emergenza russo avevano avvertito che il pericoloso asteroide Apophis, con un diametro di quasi 400 metri, nella primavera del 2029 sarebbe volato molto vicino alla Terra, ad una distanza in cui orbitano i satelliti geostazionari.Roscosmos ha osservato che nel 2021 hanno ricevuto dall'Istituto di Matematica Applicata 5.797 misurazioni su 106 asteroidi e 31 comete, comprese 339 misurazioni posizionali su Apophis.Sono state inoltre ricevute informazioni sulla scoperta di un nuovo asteroide, il 2021 UL17, che si avvicinerà pericolosamente alla Terra il 5 aprile 2095.Apophis è stato scoperto nel 2004. Il suo diametro è di circa 325 metri e il suo peso è di circa 27 milioni di tonnellate. Gli asteroidi di diametro superiore a un chilometro sono classificati come grandi oggetti spaziali. Alcuni scienziati spiegano l'estinzione di massa degli organismi viventi avvenuta circa 250 milioni di anni fa o l'estinzione dei dinosauri con la caduta di questo tipo di corpi celesti.

