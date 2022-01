https://it.sputniknews.com/20220108/usa-scontro-tra-i-sostenitori-di-trump-e-i-contro-manifestanti---video-14519719.html

Usa: scontro tra i sostenitori di Trump e i contro-manifestanti - Video

Usa: scontro tra i sostenitori di Trump e i contro-manifestanti - Video

I sostenitori di Trump e i contro-manifestanti, si sono scontrati a New York durante una manifestazione di piazza a sostegno delle persone incarcerate per aver... 08.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-08T09:49+0100

2022-01-08T09:49+0100

2022-01-08T09:49+0100

multimedia

usa

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/14519672_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b74cb310a1e8467aa252f1ce04c339b7.jpg

Decine di sostenitori dell'ex presidente americano Donald Trump, si sono radunati davanti alla Cattedrale di San Patrizio per esprimere il sostegno ai detenuti. Un gruppo antifascista ha interrotto questa manifestazione, provocando tafferugli che gli agenti di polizia hanno represso.Oltre 700 imputati sono stati accusati di presunti crimini legati alla rivolta e assalto del Campidoglio degli Stati Uniti, di questi almeno 50 sono già in carcere.Il 6 gennaio 2021 si verificarono scene di caos attorno e nel Campidoglio degli Stati Uniti, dopo che i sostenitori dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump avevano ascoltato il suo discorso al termine della marcia "Save America". La protesta si svolse lo stesso giorno in cui il Congresso americano stava certificando formalmente i voti del collegio elettorale, confermando Joe Biden come prossimo presidente degli Stati Uniti.

https://it.sputniknews.com/20211109/assalto-al-campidoglio-citati-in-giudizio-6-collaboratori-di-donald-trump-13676157.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, usa, video