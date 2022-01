https://it.sputniknews.com/20220108/turchia-cerca-di-acquistare-caccia-americani-f-35-nonostante-sanzioni-per-lanciamissili-russi-s-400-14532350.html

Turchia cerca di acquistare caccia americani F-35 nonostante sanzioni per lanciamissili russi S-400

La Turchia e gli Stati Uniti hanno in programma di condurre un altro round di negoziati sull'acquisizione dei caccia F-35 nei prossimi giorni, ha affermato il... 08.01.2022, Sputnik Italia

Ankara si era precedentemente impegnata ad acquistare 100 caccia F-35 di quinta generazione. Il memorandum congiunto sugli F-35 è stato firmato dalla Turchia nel gennaio 2007 e firmato con i sette partner del progetto F-35: Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Australia, Danimarca, Canada e Norvegia. Successivamente la Turchia è stata esclusa dal programma per aver acquistato dalla Russia i sistemi antiaerei S-400.Washington ritiene che i sistemi antiaerei russi potrebbero essere utilizzati per raccogliere informazioni segrete sui sistemi di difesa dei suoi jet F-35 e si oppone all'uso di questo armamento russo tra i membri della Nato. Gli Stati Uniti hanno chiesto ad Ankara di rinunciare al contratto con la parte russa, proponendo in cambio di acquistare i sistemi Patriot statunitensi. Inoltre hanno minacciato di ritardare o sopprimere la vendita ad Ankara dei nuovi caccia F-35, oltre a imporre sanzioni in base al disegno di legge statunitense CAATSA.Al posto degli F-35, gli Stati Uniti hanno offerto alla Turchia l'acquisto dei jet F-16. Nel dicembre 2020, l'amministrazione Trump uscente ha applicato quella legge e ha sanzionato le industrie della difesa turche ed i loro manager di primo piano. La mossa ha messo a dura prova le relazioni tra Washington e Ankara, ma la parte turca ha rifiutato di cambiare la sua linea. L'acquisizione da parte della Turchia degli S-400 non è stata una decisione ma una necessità, poiché l'obiettivo principale di Ankara è garantire la sicurezza del popolo turco, così il ministro della Difesa turco si è schierato con la decisione turca. Nell'agosto 2021, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso la sua convinzione che la Turchia acquisirà un altro lotto di S-400.

