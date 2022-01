https://it.sputniknews.com/20220108/telefonata-draghi-gravina-ipotesi-chiusura-stadi-serie-a-avanti-guardando-la-situazione-pandemia-14521580.html

Telefonata Draghi-Gravina: ipotesi chiusura stadi. Serie A avanti, guardando la situazione pandemia

Colloqui telefonici Draghi-Gravina su situazione Covid-19 negli stadi, capienza, e possibile stop al campionato. O di nuovo match a porte chiuse. Dipenderà... 08.01.2022, Sputnik Italia

Il premier Draghi ha chiamato il presidente di Federcalcio Gabriele Gravina esprimendo preoccupazione per l'andamento dell'ondata di contagi portati dalla variante Omicron e situazione relativa nel mondo del calcio.Draghi ha chiesto al presidente Federcalcio di essere messo al corrente circa la situazione per quel che concerne la gestione dell'emergenza nel calcio, senza imporre alcun "diktat", ma sondando il terreno dato l'andamento vertigionoso presentato dalla variante Omicron.Gravina ha ribadito lo stop dei campionati dalla serie B "in giù", con la serie C che ha rinviato la giornata del prossimo 16 gennaio.Per quanto riguarda il primo campionato nazionale, la serie A, ferma intenzione di andare avanti, alla luce anche della recente assemblea della Lega. Si paventa il ritorno ai match a porte chiuse, se la pandemia dovesse continuare ai ritmi sostenuti delle scorse settimane. Ad oggi, l'orientamento dei club è di "quello di non fermarsi e di andare avanti", con la consapevolezza però che altri scenari potrebbero prodursi visti i dati dell'avanzamento della pandemia", come riferisce la gazzetta dello Sport, che tradotto vuole dire rischio concreto di giocare a porte chiuse nell'arco di tempo di 2-3 settimane.

