Svezia, stilato l'elenco delle professioni che scompariranno grazie all'intelligenza artificiale

Secondo una ricerca pubblicata in Svezia, almeno 30 delle attuali professioni scompariranno nei prossimi anni grazie all'intelligenza artificiale... 08.01.2022, Sputnik Italia

L'Istituto svedese per la valutazione del mercato del lavoro e la politica dell'istruzione ha condotto ricerche e identificato diverse decine di professioni che presto saranno sostituite dall'intelligenza artificiale, riporta il quotidiano svedese Dagens Nyheter.La pubblicazione rileva che la tecnologia dell'intelligenza artificiale sta gradualmente iniziando a svolgere sempre più funzioni, che in futuro porteranno alla stratificazione della società in termini di salari in diverse aree di attività.È interessante notare che la tecnologia può sostituire non solo il personale non qualificato, ma anche alcuni medici, come i radiologi, ha affermato Max Gordon, chirurgo ortopedico dell'ospedale di Danderyud. L'intelligenza artificiale ha già imparato a identificare diversi tipi di fratture e in futuro sarà in grado di consigliare il trattamento.Ha chiarito che, oltre all'ortopedia, la tecnologia può essere introdotta in settori come il pronto soccorso e la ginecologia. Sarà inoltre possibile ridurre la carenza di infermieri.Inoltre, l'intelligenza artificiale sarà in grado di sostituire gli esseri umani in diverse dozzine di altre professioni. Si tratta di specialisti come contabili, fotomodelle, operatori di macchine nel settore della stampa, della lavorazione del legno, nelle industrie chimiche e metallurgiche, cassieri e venditori, personale in agricoltura, addetti alle pulizie, macchinisti, montatori, personale amministrativo junior, saldatori, muratori, agenti, autisti, guardaboschi e postini.

