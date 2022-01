https://it.sputniknews.com/20220108/scienziati-intitolano-un-nuovo-albero-a-di-caprio-14523902.html

Scienziati intitolano un nuovo albero a Di Caprio

Scienziati intitolano un nuovo albero a Di Caprio

08.01.2022

L'albero, a cui è stato dato il nome ufficiale di Uvariopsis dicaprio, cresce solo nella foresta camerunese, foresta nota in tutto il mondo per la sua incredibile biodiversità.Tutto il mondo dell'ecologia e della difesa dell'ambiente aveva gridato a gran voce allo scandalo quando si era sentito parlare di un piano che prevedeva tra le altre cose l'apertura di vaste aree della foresta pluviale cameruneense al possibile disboscamento.La foresta è una delle maggiori foreste pluviali incontaminate dell'Africa centrale, e ospita il popolo Banen e una biodiversità unica tra gorilla, elefanti, scimpanzé ed altri numerosi animali, perennemente minacciati dalla presenza e dall'attività dell'uomo.Sebbene la foresta suddetta non sia stata ancora ufficialmente dichiarata parco nazionale, pare il governo stia andando in questa direzione, dopo la campagna mediatica avviata in soccorso della stessa, e contro il disboscamento, da parte dell'attore statunitense. La nomina in omaggio all'attore americano si aggiunge alle 200 piante e qualità varie di funghi cui l'importante istituzione britannica ha dato il nome nel 2021.Tra gli esemplari più illustri scovati in giro per il mondo dai botanici dei giardini di Kew, una varietà di orchidea capace di crescere al buio. L'albero correrrebbe un serio pericolo di estinzione, essendo stato trovato solo in un'area della foresta molto ristretta. I pericoli che la foresta pluviale corre, come del resto la foresta amazzonica ed altre aree verdi del nostro pianeta, vanno dal disboscamento agli incendi, alla siccità.Negli ultimi anni si sono aggiunte le problematiche legate al cambiamento climatico in atto e all'effetto serra.

