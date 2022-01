https://it.sputniknews.com/20220108/sardegna-7-speleologi-intrappolati-in-grotta-allagata-salvati-da-soccorso-alpino---foto-14529826.html

Sardegna, 7 speleologi intrappolati in grotta allagata salvati da Soccorso alpino - Foto

Sardegna, 7 speleologi intrappolati in grotta allagata salvati da Soccorso alpino - Foto

Una notte passata in una grotta e poi l’epilogo positivo e felice per 7 speleologi sardi, rimasti bloccati nella grotta allagata di Ispinigoli a Dorgali... 08.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-08T18:08+0100

2022-01-08T18:08+0100

2022-01-08T18:08+0100

grotta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/14530132_29:0:1341:738_1920x0_80_0_0_3a2d6afdf351bf9acd86f0910907a897.jpg

Il fatto si è verificato il 7 gennaio, e solo la mattina dell’8 gennaio gli speleologi sono stati salvati da una squadra del Soccorso alpino e speleologico.I 7 si erano calati nella grotta per una perlustrazione, ma qualcosa è andato storto e sono rimasti bloccati al freddo e al buio in attesa dei soccorsi.A lanciare l’allarme alle ore 22 un amico che non li aveva visti rientrare.Individuati intorno alle 5 del mattino, ci sono voluti 30 tecnici del Soccorso Alpino e speleologico (Cnsas) provenienti da Nuoro, Sassari, Iglesias e da Cagliari, per tirarli fuori.Grazie al grande impiego di uomini e mezzi che si è reso necessario per tirarli fuori, gli speleologi stanno tutti bene.

https://it.sputniknews.com/20211211/maltempo-naufragio-di-due-pescherecci-al-largo-della-sardegna-soccorsi-9-marinai-14147623.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

grotta