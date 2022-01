https://it.sputniknews.com/20220108/russia-ministero-difesa-svelera-i-sistemi-missilistici-pantsir-sm-modificati-nel-2022-14529692.html

Russia, ministero Difesa svelerà i sistemi missilistici Pantsir-SM modificati nel 2022

Russia, ministero Difesa svelerà i sistemi missilistici Pantsir-SM modificati nel 2022

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere oggi che avrebbe messo in servizio il sistema missilistico terra-aria modificato Pantsir-SM nel 2022. 08.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-08T17:37+0100

2022-01-08T17:37+0100

2022-01-08T17:37+0100

russia

armi

pantsir-s

ministero della difesa della federazione russa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/765/49/7654972_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_22283d3451c9692f042def623f01e62f.jpg

I nuovi Pantsirs cingolati sono progettati per le truppe terrestri. Saranno in grado di sparare due missili guidati a una distanza maggiore rispetto alla variante standard di riferimento. Il cannone antiaereo semovente Derivatsiya-PVO sostituirà lo Shilka di fabbricazione sovietica e il cannone automatico a doppia canna ZU-23, mentre il veicolo blindato Taifun PVO per soldati con armi portatili di difesa aerea sarà compatibile con entrambi i missili esistenti e i nuovi Metka MANPADS.

https://it.sputniknews.com/20210927/siria-lanciato-drone-da-ribelli-contro-base-russa-di-hmeimim-abbattuto-da-pantsir-s-13083090.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, armi, pantsir-s, ministero della difesa della federazione russa