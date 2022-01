https://it.sputniknews.com/20220108/presidente-ucraino-esorta-senatori-usa-ad-approvare-legge-su-sanzioni-contro-nord-stream-2-14531002.html

Presidente ucraino esorta senatori Usa ad approvare legge su sanzioni contro Nord Stream 2

Il disegno di legge è stato introdotto dal senatore repubblicano Ted Cruz, ma non è stato ancora approvato dalla camera alta del Congresso. Secondo il giornale... 08.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha esortato i senatori statunitensi ad approvare un disegno di legge che prevede che la Casa Bianca imponga sanzioni sul progetto congiunto russo-europeo relativo al gasdotto Nord Stream 2. Il capo di Stato ucraino ha inoltre ringraziato l'autore del disegno di legge, il senatore Ted Cruz e il capogruppo della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer per aver accettato di mettere ai voti il disegno di legge. Secondo quanto riferito, il disegno di legge verrà votato il 14 gennaio, tuttavia, secondo Politico, le possibilità che il Senato lo approvi sono scarse. Le fonti di Politico hanno affermato che i democratici, che in precedenza avevano sostenuto la bozza, hanno fatto capire di aver cambiato la loro posizione all'inizio di questa settimana, pertanto la legge potrebbe non avere il numero necessario di voti per essere approvata.Nord Stream 2Nord Stream 2 è costituito da due rami con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che collegano le coste russe con la Germania attraverso il Mar Baltico. L'operatore del progetto è Nord Stream 2 AG, società controllata al 100% da Gazprom. I partner finanziari dell'azienda sono Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper e Wintershall.La Federazione Russa ha ripetutamente affermato che il Nord Stream 2, a cui gli Stati Uniti e l'Ucraina si oppongono attivamente, è un progetto commerciale vantaggioso per l'Europa e ha esortato a smettere di usarlo nel contesto di qualsiasi politicizzazione.Il gasdotto Nord Stream 2 è attualmente in fase di approvazione da parte del regolatore tedesco. Questo processo è stato sospeso, in quanto il regolatore ha ritenuto necessario per Nord Stream 2 AG creare una società con sede legale in Germania e presentare una nuova domanda di certificazione come operatore a suo nome, conformemente alla legislazione europea. Dopo la presentazione e l'accoglimento di tale domanda, il regolatore riprenderà l'iter, prenderà la sua decisione, su cui si esprimerà poi la Commissione Europea. Secondo i media tedeschi, questo processo potrebbe richiedere diversi mesi.

