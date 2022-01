https://it.sputniknews.com/20220108/presidente-kazakistan-si-va-verso-la-stabilita-conclusa-manifestazione-ad-aktau-14522176.html

Presidente Kazakistan: "Si va verso la stabilità". Conclusa manifestazione ad Aktau

Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Zhomart Tokayev, comunica il sito del Cremlino... 08.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente del Kazakistan Kassym-Zhomart Tokayev nel corso di colloqui telefonici con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha parlato dell'attuale situazione nel Paese, rilevando che si sta andando nella direzione di una piena stabilizzazione. In tale contesto, è stata espressa gratitudine per l'assistenza fornita dai partner dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO).A questo proposito, intende presentare un'iniziativa per tenere nei prossimi giorni una videoconferenza del Consiglio di sicurezza collettiva della CSTO sotto la presidenza della Repubblica di Armenia in qualità di attuale presidente dell'organizzazione. Vladimir Putin dal canto suo ha detto di sostenere la proposta, sottolineando l'intenzione di rimanere in contatto costante, riporta il sito del Cremlino.Intanto la manifestazione ad Aktau, in Kazakistan, è finalmente terminata, il traffico sulle vie precedentemente bloccate è ripreso, ha riferito sabato il canale televisivo Khabar 24.Come riportato in precedenza da un corrispondente di Sputnik Kazakistan, i manifestanti ad Aktau hanno sgomberato i presidi e e si sono dispersi. La rete di telefonia mobile ha ripreso a funzionare in città. La polizia ha portato via diversi manifestanti che si erano rifiutati di lasciare la piazza.Ha anche affermato che i trasporti pubblici hanno iniziato a operare in città.

