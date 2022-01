https://it.sputniknews.com/20220108/pregliasco-dice-che-i-lockdown-chirurgici-si-possono-valutare-14528895.html

Pregliasco dice che i lockdown chirurgici si possono valutare

Sicuramente i lockdown in stile 2020 non li rivedremo più, dice il medico e opinionista Fabrizio Pregliasco, virologo docente presso l’Università degli Studi... 08.01.2022, Sputnik Italia

Tuttavia “chiusure chirurgiche potrebbero essere necessarie e dobbiamo pensarci, metterci in questa ottica e avere il più possibile comportamenti responsabili per evitarlo”, è l’opinione personale di Pregliasco.E Pregliasco pensa in particolare alla Sicilia, dove vari Comuni sono stati confinati in zona rossa e dove sono stati allestiti nuovi ospedali da campo per fare fronte alla situazione.In definitiva, secondo l’opinione del medico Pregliasco, “la possibilità di chiusure è un'opzione da tenere in conto, sapere che può esserci e fare in modo di comportarsi in modo più responsabile per evitare che tutto ciò accada”.La situazione riapertura scuole“Abbiamo una sfida davanti che sarà la riapertura delle scuole e serve uno sforzo corale di tutti, istituzioni e famiglie. Bisognerà vedere quale sarà l'andamento della curva, perché arriveremo a una quota molto importante di casi”, dice all’Adnkronos Salute.

