Papa Francesco ammira gli imprenditori che non cedono alle imposizioni finanziarie

Incontrando un gruppo di imprenditori e dirigenti francesi di ispirazione cristiana, Papa Francesco li ha invitati a interessarsi alla vita dei loro...

Ha ricordato loro che “l’autorità è servizio”, e che nel loro operare devono cercare sempre “il bene comune”.Quindi papa Francesco nel suo messaggio ha parole di elogio per gli imprenditori che trovano il coraggio di superare l’indifferenza e l’emarginazione che l’attuale sistema economico-finanziario ha imposto all’umanità.“Trovo molto bello e coraggioso che, nel mondo attuale spesso segnato dall’individualismo, dall’indifferenza e anche dall’emarginazione delle persone più vulnerabili, alcuni imprenditori e dirigenti d’impresa abbiano a cuore il servizio di tutti e non solo di interessi privati o di circoli ristretti.”“Immagino che, a volte, il vostro incarico vi pesi, che la vostra coscienza entri in conflitto quando l’ideale di giustizia e di bene comune che voi immaginereste di raggiungere non ha potuto realizzarsi, e che la dura realtà si presenti a voi come una mancanza, uno scacco, un rimorso, uno choc”.Infine, papa Francesco spiega agli imprenditori e dirigenti cattolici francesi presenti davanti a lui, come dovrebbe comportarsi un leader aziendale di fede cristiana:“La missione del dirigente cristiano assomiglia, per molti aspetti, a quella del pastore, di cui Gesù è il modello, e che sa andare davanti al gregge per indicare la via, sa stare in mezzo per vedere quello che vi accade, e sa anche stare dietro, per assicurarsi che nessuno perda contatto”.

