Padova, case confiscate ex sindaco corrotto Montegrotto Terme vanno a Comune per emergenza abitativa

Padova, case confiscate ex sindaco corrotto Montegrotto Terme vanno a Comune per emergenza abitativa

A Montegrotto Terme in provincia di Padova, le case confiscate all’ex sindaco corrotto sono entrate nella proprietà del Comune che ora le aggiunge al suo... 08.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-08T16:13+0100

2022-01-08T16:13+0100

2022-01-08T16:13+0100

L’ex sindaco, Luca Claudio, era stato arrestato nel giugno del 2016 per una serie di tangenti ricevute in cambio di appalti pubblici concessi. Dopo i processi e la condanna a 3 anni e un mese scontati agli arresti domiciliari, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata ha accolto la richiesta del Comune e ceduto a Montegrotto Terme quattro appartamenti e quattro garage appartenuti a Luca Claudio.L’attuale sindaco del Comune dei Colli Euganei, Riccardo Mortandello, si è detto soddisfatto di come sono andate le cose e fatto sapere che gli appartamenti verranno messi nella disponibilità delle famiglie che vivono in una situazione di emergenza abitativa.Una emergenza abitativa che nel Comune in provincia di Padova, è particolarmente sentita ha aggiunto l’attuale sindaco come riportato dal quotidiano italiano.

