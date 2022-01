https://it.sputniknews.com/20220108/mosca-losce-non-ha-reagito-ai-molteplici-attacchi-ai-giornalisti-durante-le-rivolte-in-kazakistan-14523290.html

Mosca: l'OSCE non ha reagito ai molteplici attacchi ai giornalisti durante le rivolte in Kazakistan

Mosca: l'OSCE non ha reagito ai molteplici attacchi ai giornalisti durante le rivolte in Kazakistan

Le proteste nel paese dell'Asia centrale sono iniziate all'inizio di gennaio nelle città di Zhanaozen e Aktau, per poi diffondersi in tutto il Paese... 08.01.2022, Sputnik Italia

I giornalisti in Kazakistan sono stati ripetutamente presi di mira dai rivoltosi nell'ultima settimana, ma l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa non ha nemmeno affrontato questi attacchi, ha detto sabato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.Zakharova ha osservato che l'ufficio dell'emittente "Mir" ad Almaty è stato attaccato da almeno 500 rivoltosi, armati e ben addestrati.L'ufficio della Mir, così come molti altri edifici, è stato attaccato e dato alle fiamme nel mezzo dei violenti disordini che si sono verificati ad Almaty nel corso della settimana. I rivoltosi hanno anche preso d'assalto l'ufficio del sindaco, la vecchia residenza presidenziale, e hanno attaccato gli agenti di polizia. Ci sono state anche segnalazioni di molteplici sparatorie, incendi dolosi e assalti in città.

