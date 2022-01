https://it.sputniknews.com/20220108/lo-studio-usa-casi-di-demenza-destinati-a-triplicare-entro-il-2050-14530834.html

Lo studio Usa: casi di demenza destinati a triplicare entro il 2050

Lo studio Usa: casi di demenza destinati a triplicare entro il 2050

La ricerca dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell’Università di Washington è stata pubblicata su The Lancet e stima che nel 2050 le persone affette da demenza nel mondo potranno essere fino a 153 milioni.

2022-01-08T22:05+0100

2022-01-08T22:05+0100

2022-01-08T22:05+0100

mondo

salute

demenza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/10349105_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1579e15a2fe4258b386eedc8fa47920.jpg

Entro il 2050 le persone affette da demenza potrebbero essere almeno 153 milioni. Lo rivela uno studio pubblicato su The Lancet Public Health e realizzato dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell’Università di Washington. I casi, quindi, potrebbero triplicare nell’arco di una trentina d’anni.Oggi la demenza è la settima causa di morte nel mondo e i costi per la società nel 2019 sono stati di oltre mille miliardi di euro. Anche in Europa Occidentale l’incidenza della malattia è destinata a crescere del 74 per cento. Tra i Paesi dove si attendono incrementi minori, tuttavia, c’è anche l’Italia, assieme a Grecia e Finlandia. In Asia e nel Pacifico, invece, si registrerà un aumento più contenuto, con una crescita del 53 per cento.Ma quali sono i fattori di rischio? Secondo il gruppo di ricercatori, capitanato da Emma Nichols, sarebbero almeno quattro: fumo, obesità, glicemia alta e bassa istruzione. Ma è importante, come si legge sull’agenzia Agi, anche fare attenzione allo stile di vita, alla dieta e all’esercizio fisico.“Le informazioni che abbiamo ottenuto potrebbero guidare scelte e decisioni più consapevoli in materia di prevenzione e contrasto della demenza”, assicura la dottoressa Nichols.“Speriamo che i dati che abbiamo ottenuto – ha concluso - siano utili per lo sviluppo di trattamenti efficaci, ma anche per i responsabili politici e gli esperti di salute pubblica”.

https://it.sputniknews.com/20210615/5-sintomi-di-imminente-demenza-senile-11737385.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, salute, demenza