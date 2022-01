https://it.sputniknews.com/20220108/lo-sfregio-alla-scala-dei-turchi-il-monumento-naturale-imbrattato-dai-vandali---foto-14528235.html

Lo sfregio alla Scala dei Turchi: il monumento naturale imbrattato dai vandali - Foto

La celebre scogliera che ha fatto da set a film e campagne pubblicitarie è stata imbrattata con polvere di intonaco rossa. La procura di Agrigento indaga per “danneggiamento di beni avente valore paesaggistico”.

Secondo i primi rilievi si tratta di polvere da intonaco. È questo il prodotto con cui è stata sfregiata la marna bianca della Scala dei Turchi, un vero e proprio monumento naturale che attira in Sicilia, precisamente a Realmonte, nell’Agrigentino, visitatori da tutto il mondo.Stamattina la scogliera candida che nel 2018 è stata insignita del premio di miglior paesaggio d’Europa si è presentata agli occhi degli abitanti di Realmonte imbrattata di rosso. “Qualcuno in nottata si è introdotto dentro il monumento naturale e con della polvere colorante ha macchiato la marna. Sono al lavoro gli impiegati comunali per cercare di pulire tutto. Nel frattempo i Carabinieri stanno acquisendo le immagini delle varie telecamere in zona, al fine di identificare il criminale che ha realizzato questo atto criminale”, denuncia Claudio Lombardo, dell’associazione Mare Amico di Agrigento.Lo sfregio arriva a breve distanza da un altro atto vandalico, quello ai danni della ex caserma della Guardia di Finanza di Punta Bianca, a poca distanza dalla Scala dei Turchi. Per questo l’attivista invoca un presidio h24 a tutela della scogliera.Intanto, come riferisce l’agenzia Ansa, il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per il reato di “danneggiamento di beni avente valore paesaggistico” e ha disposto che venga analizzato il materiale per cercare di risalire alla rivendita dove la polvere è stata acquistata e cercare di individuare in questo modo i responsabili. La celebre scogliera, vero e proprio monumento naturale, negli anni è stata immortalata in pellicole cinematografiche, come Malèna di Giuseppe Tornatore o la serie del “Commissario Montalbano”, ha fatto da sfondo a campagne pubblicitarie, ultima quella del brand di abbigliamento di Belen Rodriguez, e da set agli scatti di vip e Instagrammer. Quello più discusso aveva come protagonista Michelle Hunzicker, che nell’estate del 2020 era stata accusata di aver violato l’area protetta per posare sulla falesia assieme alla figlia Aurora Ramazzotti.

