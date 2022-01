https://it.sputniknews.com/20220108/latina-parapendista-precipita-sul-monte-norma-intervento-vigili-del-fuoco--video-14521686.html

Latina, parapendista precipita sul monte Norma: intervento Vigili del Fuoco - Video

Latina, parapendista precipita sul monte Norma: intervento Vigili del Fuoco - Video

Un parapendista di 72 anni si è lanciato dal campo di volo libero del monte Norma in provincia di Latina, nella speranza di vivere una bella giornata volando... 08.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-08T12:52+0100

2022-01-08T12:52+0100

2022-01-08T13:04+0100

video

vigili del fuoco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/686/66/6866691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6582282d0096fcfabca3595a647f2e9.jpg

Purtroppo per lui i piani gli sono stati rovinati dalla caduta del velivolo leggero nella fase di decollo per cause non ancora chiarite.L’uomo, residente a Roma secondo il Corriere della Sera, è precipitato in una zona impervia sul versante di decollo delle colline di Norma (Latina).Per il recupero si è reso necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco. Il video sottostante pubblicato dal Corpo dei pompieri, mostra le delicate fasi di recupero del parapendista.Un pompiere si cala dall’elicottero in volo stazionario sul monte Norma e raggiunge il parapendista tra i rovi, dove lo avvolge nell’imbracatura di recupero e salvataggio e lo riporta a bordo.Recuperato, l’uomo è stato portato all’ospedale San Camillo di Roma con un altro elicottero, una eliambulanza attrezzata per interventi di soccorso urgenti.Le condizioni sono ritenute gravi per i traumi subiti, ma al momento sarebbe escluso il pericolo di vita.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, vigili del fuoco