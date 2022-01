https://it.sputniknews.com/20220108/kazakistan-presidente-tokayev-annuncia-il-10-gennaio-giorno-di-lutto-nazionale-14526667.html

Kazakistan, presidente Tokayev annuncia il 10 gennaio giorno di lutto nazionale

Kazakistan, presidente Tokayev annuncia il 10 gennaio giorno di lutto nazionale

Il presidente del Kazakistan Kassym-Zhomart Tokayev ha dichiarato il 10 gennaio un giorno di lutto nazionale per le vittime dei disordini nel Paese. Lo ha... 08.01.2022, Sputnik Italia

Disordini in KazakistanI disordini in Kazakistan sono iniziati all'inizio di questo mese e sono stati innescati da un duplice aumento dei prezzi del carburante. La gente è scesa in strada nelle città di Zhanaozen e Aktau, e in seguito le proteste si sono diffuse in tutto il Paese, sfociando in violenti scontri con la polizia, saccheggi, incendi dolosi e atti vandalici. Almeno un agente di polizia è stato trovato decapitato.Secondo i dati delle Nazioni Unite, circa mille persone sono rimaste ferite nel corso delle rivolte, le autorità hanno riferito di aver fermato più di quattromila persone. Il ministero degli Interni della Repubblica ha dichiarato che 18 agenti delle forze dell'ordine sono stati uccisi.Fino al 19 gennaio in tutto il Paese vige lo stato di emergenza, le autorità continuano ad agire per scongiurare ulteriori rivolte. Il presidente kazako Kassym-Zhomart Tokayev ha sciolto il governo e ha assunto il carico del presidente del Consiglio di sicurezza della Repubblica, dimettendo il primo capo di Kazakistan dopo la dissoluzione dell'URSS, Nursultan Nazarbayev. Tokayev ha tenuto la prima riunione del Consiglio di sicurezza, essendone a capo, durante la quale ha definito la situazione in Kazakistan "un attentato all'integrità dello stato" e ha affermato di aver chiesto assistenza all'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO).I paesi membri hanno inviato in Kazakistan forze di peace keeping per un periodo di tempo limitato mentre la situazione nel Paese si stabilizza.

